Может ли питье воды привести к отечности

Когда симптом говорит о заболевании

Если утром вы, например, надеваете кольца и они вам в пору, а вечером не можете их снять, возникает вопрос: что стало причиной отечности? Часто при таких неприятностях люди отказываются от лишнего стакана воды, который, к слову, вовсе не лишний.

«Считается, что, если пить много воды, можно отечь. Многие замечали, что наутро выглядишь опухшим, если вечером съел что-то, вызывающее сильную жажду, — рис или соленое. Однако на самом деле все с точностью наоборот — отеки приходят, если пить недостаточно воды», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Отечность появляется по нескольким причинам. Но при отсутствии хронических патологий, приводящих к застою жидкости в организме, нужно следовать некоторым правилам, чтобы не отекать.

Для предотвращения отечности:

• пейте достаточное количество воды из расчета 30 мл на 1 кг веса. Если не лезет, заставлять себя не нужно, привыкайте постепенно;

• исключите или сократите напитки, содержащие кофеин (кофе и чай);

• уберите из рациона копченые, сильно соленые и очень острые продукты;

• минимизируйте быстрые углеводы (сахар, выпечку, сладости);

• откажитесь от сильно переработанных крахмалистых продуктов (белый рис и кукурузные хлопья);

• пробно на неделю уберите молочные продукты, поскольку у некоторых людей может быть непереносимость лактозы и казеина. Если отечность не ушла, продукты можно вернуть;

• приобщитесь к физической активности, чтобы разогнать лимфу. Заниматься нужно хотя бы по 15 минут в день.

Когда ничто не приведет к результату и отеки останутся, идите к врачу, чтобы исключить болезнь, потому что отечность является симптомом ряда патологий.

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