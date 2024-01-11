Может ли окрашивание привести к потере волос

Для некоторых процедура является необходимостью

Одни красят волосы экспериментов ради, другие вынуждены делать это из-за появившейся седины. Но тем и другим стоит знать, что окрашивание нельзя считать абсолютно безопасной процедурой. Будь краситель химическим или натуральным, его воздействие сказывается на волосяной структуре, приводя к хрупкости и ломкости. Однако современные окрашивающие средства содержат также компоненты, направленные на защиту от повреждений.

«Вряд ли облысение возможно от окрашивания волос, чрезмерное выпадение обычно связано с каким-то заболеванием, и при его обнаружении и грамотной терапии можно вернуть густоту шевелюры», — объясняют врачи.

Выбирая краску, необходимо изучить ее составляющие — в большинстве присутствует аммиак, перекись водорода и п‑фенилендиамин. Аммиаку удается воздействовать на белок волоса, также он является раздражителем слизистых оболочек дыхательных путей, что чревато астматическим приступом. Перекись водорода уничтожает природный оттенок волос, это лишает кутикулу и стержень волоса белковой составляющей. П-фенилендиамин относится к аллергенам, вызывающим болезни кожи головы и токсически сказывающимся на печени и крови. А еще в краске может быть толуол — от этого нейротоксина вероятно появление врожденных аномалий, если контактировать с компонентом в период вынашивания ребенка.

Кроме внимания к составу нужно тщательно подойти к выбору мастера по окрашиванию — даже с хорошим средством необходимо соблюдение технологии процедуры.

Для состояния волос очень важно сбалансированное питание и образ жизни. Если в рационе присутствуют нужные нутриенты, а в вашей жизни нет стресса и вредных привычек, волосы будут здоровыми. Также для прядей важен уровень влажности помещения: если воздух сухой, волосы тоже станут сухими. И не стоит забывать о средствах, защищающих волосы после взаимодействия с красителями.