Может ли манго нести в себе смертельную опасность

С покупкой экзотических фруктов нужно быть осторожнее

Всемирная организация здравоохранения контролирует ситуацию в Руанде, где вспыхнула Марбургская лихорадка, являющаяся острым заболеванием с высоким уровнем летальности.

«Передача вируса осуществляется при контакте с зараженным человеком — опасны его кровь, выделения и другие физиологические жидкости инфицированного, также следует остерегаться взаимодействия с с загрязненными поверхностями и материалами», — предупреждают медики.

Эксперты считают, что вероятность мирового распространения лихорадки минимальна. Однако вирусологи полагают, что патоген может попасть в Россию через манго или любой другой продукт, завезенный из стран Африки, поэтому перед покупкой тех же экзотических фруктов лучше ознакомиться с их происхождением.