Кожа является нашим защитным барьером от многочисленных внешних воздействий, потому, если целостность покровов нарушена, лучше воздержаться от ряда действий, которые могут повлечь за собой болезнь, — например от рукопожатия.
«Бородавка считается проявлением вируса папилломы человека, и риски заразиться при рукопожатии имеются — входными воротами для инфекции может стать открытая ранка на коже», — объясняют медики.
Лучшим способом защиты от вируса будет вакцинация, и желательно проводить ее в возрасте 11—12 лет. Опасность вируса папилломы человека — в его онкогенности, он провоцирует до нескольких видов рака.