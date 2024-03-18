Может ли бородавка передаться от рукопожатия

Если кожа имеет повреждения, лучше оградиться от контактов

Кожа является нашим защитным барьером от многочисленных внешних воздействий, потому, если целостность покровов нарушена, лучше воздержаться от ряда действий, которые могут повлечь за собой болезнь, — например от рукопожатия.

«Бородавка считается проявлением вируса папилломы человека, и риски заразиться при рукопожатии имеются — входными воротами для инфекции может стать открытая ранка на коже», — объясняют медики.

Лучшим способом защиты от вируса будет вакцинация, и желательно проводить ее в возрасте 11—12 лет. Опасность вируса папилломы человека — в его онкогенности, он провоцирует до нескольких видов рака.