Мозгу для образования новых клеток нужна тишина

Сколько времени необходимо отводить на звуковой детокс

Человек XXI века привык к окружающему его акустическому «загрязнению». Сегодня мы уже не замечаем, какой шумной может быть городская толпа, какой гул издают автомобили на дорогах, что уж говорить о музыке, которая постоянно играет в наших наушниках. Почему в этой бесконечной гонке, сопровождаемой множеством звуков, важно замедлиться и насладиться тишиной?

«Исследования показали, что в тишине запускается процесс регенерации мозговых клеток. Достаточно двух часов ежедневной тишины, чтобы новые клетки начали формироваться в гиппокампе — этот отдел мозга занят нашим обучением, памятью и эмоциями», — сообщают нейробиологи.

Тишина также развивает наши творческие способности. Во время отдыха мозг продолжает активничать, обрабатывая и усваивая поступившую информацию. Когда мы отдыхаем, не отвлекаясь на что-либо, в том числе внешние шумы, мозг включает программу, которая объединяет эмоции и воспоминания, пробуждает фантазию и воображение, способствуя раскрытию нашего творческого потенциала.





С помощью тишины можно избавиться от стресса и напряжения. Профессору Гэри Эвансу, изучающему экологию человека, удалось установить, что дети, живущие в постоянном шуме, подвергаются стрессовой реакции, позволяющей им не замечать этого шума. Из-за этой же реакции детям становится сложнее воспринимать и речь человека.

«Доказано, что постоянный шум оказывает негативное воздействие на мозг, что повышает в организме концентрацию стрессовых гормонов. От тишины же удается получить иной результат: когда звуковые раздражители отсутствуют, степень напряжения сокращается», — информируют специалисты.

Во время изучения того, как изменяются показатели артериального давления и циркуляция крови в головном мозге, учеными сделан вывод, что от двух минут полной тишины больше эффекта, чем от прослушивания музыки для релакса, то есть расслабиться в тишине проще.

Попробуйте уже сегодня внедрить в свою жизнь практику тишины, хотя бы на несколько минут в день, и обратите внимание, как начнет меняться ваше самочувствие.