Мозг одинаково быстро привыкает к хорошему и плохому

«Ничего не радует» — это защитный механизм психики

Все хорошо знают эту фразу: «К хорошему быстро привыкаешь», но ученые доказали, что и к плохому человек так же стремительно адаптируется и нужно все это для сохранения стабильного эмоционального фона.

«Радостным всплескам от всяких благоприятных изменений, даже самых ярких и приятных, несвойственно продолжаться долго. Та же схема работает с негативными переменами. Психике человека присуще восприятие эпизодов яркого ликования или чрезмерной печали как аномалии, а не нормы. Нервной системе положено заниматься нивелированием эмоциональных скачков и возвращением человека к восприятию нейтральной концентрации счастья. Если сказать проще: человек одинаково адаптируется к положительному и отрицательному изменению», — объясняют психотерапевты.

Этому механизму психики дали название гедонистической адаптации, с ее помощью поддерживается стабильность уровня довольства жизнью. Как раз из-за гедонистической адаптации мы лишаемся восприимчивости к дальнейшим поощрениям, когда человек перестает радоваться современному гаджету, неординарному досугу, карьерному росту и так далее.

Чем сильнее стимул, вызывающий эмоциональный всплеск, тем неторопливее возвращение психики к обыденной концентрации счастья. К примеру, положительные эмоции от вкушения лакомств короче по длительности, нежели от увлекательного путешествия. Но итог одинаков: степени удовлетворенности жизнью положено быть привычной (стабильной), какие бы ситуации ни случались.