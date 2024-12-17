Мозг начинает «гнить» от просмотра рилсов

Человек утрачивает способность к продуктивной деятельности

При постоянном потреблении быстрого контента, к которому нас приучают социальные сети, в мозге стимулируется отдел, именуемый хабенула, — это структура, соединяющая части переднего и среднего мозга и действующая как узел для связи и обработки эмоциональной и сенсорной информации.

«Хабенула также участвует при формировании вредных привычек — зависимостей. Потому отказаться от просмотра коротких видеороликов весьма сложно. При регулярном увлечении подобным контентом хабенула перегружается, отключая нашу мотивацию и способность принимать важные решения», — сообщают нейробиологи.

То есть короткие видео не только незаметно крадут наше время, но и препятствуют возможности заняться чем-то полезным.