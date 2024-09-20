Мозг может работать эффективнее по этому методу

Повысить продуктивность позволит рекомендация ученых

Нейробиологами определена формула, придерживаясь которой, можно стимулировать мозг к более эффективной работе. Для этого следует делить рабочий процесс на части.

«В первые 20 минут выполняется наиболее сложный этап задачи, следующие 40—70 минут нужно заниматься более простыми делами, затем дать себе перерыв в 10 минут, а потом возобновить работу», — сообщают ученые.

Главным условием нейробиологи считают ограничение интенсивной умственной работы — ей нужно уделять не больше четырех часов ежедневно. Если же трудиться в интенсивном темпе продолжительное время, наступает чрезмерная усталость ума и восстановлению в этом случае не помогает даже ночной отдых. Тогда усталость переходит в новый день и нагрузка на мозг увеличивается.

Интересно, что к творческой работе требуется иной подход — творить специалисты советуют, не беря во внимание какие-то ограничения и не структурируя процесс, то есть лучше полностью отдаться вдохновению.