Мощным антиоксидантным эффектом обладает гвоздика

Она также помогает бороться с бактериями

Пряную гвоздику широко применяют в кулинарном деле, у нее яркий вкус и согревающий аромат, делающие блюда и напитки пикантными, но, кроме этого, приправа обладает полезными свойствами для здоровья.

«Антиоксиданты, которых много в гвоздике, способствуют снижению окислительного стресса, что предотвращает появление воспалительных очагов в организме и развитие болезней. Веществом эвгенолом, содержащимся в пряности, получается противостоять свободным радикалам даже более эффективно, нежели витамином Е», — говорят медики.

У эфирного гвоздичного масла есть способность убивать распространенные бактерии, в число которых входит и кишечная палочка. С этой целью принимают отвары из гвоздики. А еще гвоздичным соединениям удается сдерживать развитие патогенов, вызывающих проблемы с деснами, поэтому специя часто используется при изготовлении зубной пасты.

Также гвоздике дано оказывать укрепляющее воздействие на кости, улучшать самочувствие при язвенной болезни желудка и снижать концентрацию глюкозы в крови.