Мощная магнитная буря накроет землю в эти дни

22 и 23 января метеозависимым людям будет сложно

Сегодня и завтра на землю обрушится мощная магнитная буря. В связи с этим может наблюдаться ухудшение состояния здоровья у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вегетососудистыми нарушениями, патологиями психики, хроническими болезнями (особенно с проблемами дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата), также в группе риска дети и пожилые граждане.

«Среди наиболее частых симптомов, вызываемых магнитными бурями, называют головную боль, бессонницу, чувство слабости, тахикардию, перепады артериального давления», — говорят врачи.

Когда имеются проблемы со здоровьем, нужно контролировать свое состояние и не пропускать приема медикаментов. В дни возмущения геомагнитного поля кофе, сигареты, спиртное, энергетики, жирная и жареная пища только ухудшат самочувствие. Полезнее пить чай с ромашкой, липой, мятой и есть пищу, которая легко усваивается. При магнитных бурях особое внимание уделяется сну, его дефицит в этот период переносится более остро. Рекомендуется находить время на прогулки на свежем воздухе, а вот физические упражнения практиковать нежелательно, также не стоит принимать сейчас важные решения.