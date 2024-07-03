Мороженое в жару перегружает сердце

Холодные продукты вообще нежелательно есть в летний зной

Преимущество мороженого — в производстве в организме эндорфинов при поедании десерта: «гормоны радости» позволяют успокоиться, снизить стресс и лучше спать. А вообще лакомство нельзя отнести к полезному из-за количества сахара, жира и общей калорийности, и особенно вредит мороженое в жаркую погоду.

«От мороженого нагружается не только пищеварительная система, сложнее становится сердцу и сосудам. Объем жиров, содержащийся в мороженом, сложно переваривать в жаркую погоду, поскольку организм отдает все силы для адаптирования к некомфортным условиям окружающей среды — здесь уже не до переработки тяжелой пищи и не до усвоения питательных веществ», — предупреждают врачи.

Еще от холодного мороженого, поступающего в разогретое тело, стремительно сужаются и спазмируются ранее расширенные сосуды, что также осложняет пищеварение, дыхание, приводит к головной боли и даже снижению иммунитета.

Когда на улице очень жарко, а в помещении душно, пища должна иметь не холодную, а комнатную температуру — примерно 25°C.