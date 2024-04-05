Морковь обладает противоглистным и противораковым свойством

Овощ следует регулярно добавлять в питание

Какое самое известное свойство моркови? Конечно, сохранение зрения. Но это не единственное достоинство корнеплода. У продукта есть другие особенности, о которых вы могли и не знать.

Польза моркови:

• При регулярном потреблении овоща снижается концентрация плохого холестерина и предупреждается развитие атеросклероза, инсульта и инфаркта.

• Морковь обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, что ценно для деятельности иммунитета.

• Овощу даже присуще глистогонное действие.

• Бета-каротин продукта оказывает на организм противораковую профилактику.

• Каротиноиды моркови позволяют регулировать уровень сахара в крови.

• Морковным супом можно лечить диарею.

• Потребление морковного сока в умеренном количестве помогает улучшать биологические свойства грудного молока.