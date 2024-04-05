Какое самое известное свойство моркови? Конечно, сохранение зрения. Но это не единственное достоинство корнеплода. У продукта есть другие особенности, о которых вы могли и не знать.
Польза моркови:
• При регулярном потреблении овоща снижается концентрация плохого холестерина и предупреждается развитие атеросклероза, инсульта и инфаркта.
• Морковь обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, что ценно для деятельности иммунитета.
• Овощу даже присуще глистогонное действие.
• Бета-каротин продукта оказывает на организм противораковую профилактику.
• Каротиноиды моркови позволяют регулировать уровень сахара в крови.
• Морковным супом можно лечить диарею.
• Потребление морковного сока в умеренном количестве помогает улучшать биологические свойства грудного молока.