Молния может ударить в человека даже спустя время после грозы

Когда лучше выходить из дома при непогоде

Молния — опасное природное явление, способное уносить жизни. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире каждый год жертвами молний становятся от 6 до 24 тысяч человек.

Наиболее угрожающими считаются молнии с 12 до 18 часов дня — в период наибольшей активности грозовых облаков.

Особенно рискованно находиться в непогоду в этих местах: открытое поле, футбольная площадка, пляж, вблизи высоких деревьев, башен, металлических конструкций, около водоемов или в них. В помещениях не располагайтесь вблизи окон, выключайте электрические приборы.





«Удар молнии вызывает остановку сердца, ожоги и даже обугливает кожу, у кого-то могут разорваться барабанные перепонки — причина тому звуковая волна, а повреждение нервов приводит к временному или постоянному параличу. В числе отдаленных последствий — появление неврологических нарушений: головных болей, проблем с памятью, у некоторых развивается катаракта, у других — нарушения психики в виде посттравматического расстройства или панических атак», — говорят терапевты.

Грозовой фронт может быть на расстоянии до 15 километров от места с хорошей погодой, где имеются риски удара молнии в человека. При далеких раскатах грома, высоких кучевых облаках жизни тоже может угрожать опасность. Серьезную угрозу представляют редкие шаровые молнии, проникающие в дома и склонные к непредсказуемым перемещениям. Порой удар молнии случается даже спустя полчаса после окончания грозы. Потому, услышав последний раскат грома, безопаснее переждать еще некоторое время дома.