Могут ли консервы быть полезными

Допустимо ли их присутствие в рационе

Консервы — это продукты, которые подверглись термической обработке и были помещены в герметичную упаковку для длительного хранения. Технология была разработана для решения проблемы сохранения пищи, особенно в условиях ограниченного доступа к свежим продуктам. Консервы удобны в использовании, но можно ли считать их полезными?

Польза консервов как минимум в том, что они могут храниться много месяцев, а иногда и лет, что делает их идеальным вариантом для запаса пищи в случае непредвиденных ситуаций.

Многие консервы, особенно овощные и фруктовые, сохраняют значительное количество витаминов и минералов. Например, консервированные помидоры и шпинат могут быть даже более питательными, чем свежие. К тому же консервы легко использовать в кулинарии. Они требуют минимальной подготовки и могут быть добавлены в различные блюда, что экономит время на приготовление пищи. Плюс они часто дешевле свежих продуктов в несезон.

«Некоторые консервы могут содержать консерванты, искусственные красители и ароматизаторы, которые способны негативно сказаться на здоровье при их частом употреблении. Многие консервированные продукты, особенно овощи и супы, имеют в составе избыток соли, что приводит к повышению артериального давления и другим проблемам. Часть питательных веществ в консервах все же сохраняется, но определенные витамины, такие как витамин C, разрушаются при тепловой обработке», — говорят диетологи.

Оценить полезность или вредность консервов можно по двум критериям: составу и регулярности потребления. При хорошем составе с минимальным количеством добавок и при непостоянном потреблении консервы могут быть частью сбалансированного питания.