Могут ли комары быть переносчиками ВИЧ

Почему люди бывают уверены в этом

Некоторые люди все еще задаются вопросом, могут ли комары быть переносчиками ВИЧ-инфекции. Почему же такое мнение существует?

Одной из причин уверенности в том, что комары способны заразить ВИЧ, может быть тот факт, что эти насекомые являются переносчиками многих других заболеваний: малярии, лихорадки денге, вируса Зика. Как раз эти патологии передаются через укус.

Также это обусловлено недостаточной осведомленностью о самой болезни, а незнание порождает заблуждения и мифы о ВИЧ.

«ВИЧ требует специфических условий для передачи, которые не совпадают с механизмом, используемым комарами для переноса заболеваний. Научные исследования подтвердили, что ВИЧ не может размножаться в организме комара. Когда комар кусает человека, он берет небольшое количество крови, но вирус не попадает в его слюну, которая вводится в организм при укусе. Кроме того, ВИЧ быстро разрушается в организме насекомых и не может выжить в их пищеварительной системе», — объясняют инфекционисты.

Таким образом, комары не являются переносчиками ВИЧ, и риск заражения вирусом через укусы комаров отсутствует. Другие кровососущие насекомые также не бывают переносчиками ВИЧ-инфекции.

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