Моду на «ветряночные вечеринки» врачи считают очень опасной

Рекомендуется не подвергать своего ребенка такому риску

Медики беспокоятся, что некоторые родители практикуют «ветряночные вечеринки», когда к заболевшим ветряной оспой детям приводят здоровых, чтобы они тоже переболели и приобрели иммунитет.

«Это очень опасно. Ветряная оспа нередко протекает в тяжелой форме, особенно у детей со слабой иммунной защитой, поэтому такие риски не одобряются врачебным сообществом. Помимо сложного течения болезни, ветрянка может привести к ряду осложнений: пневмонии, бактериальной инфекции кожи и даже воспалению головного мозга — энцефалиту», — предупреждают терапевты.

К тому же при массовом скоплении детей у очага вируса повышается скорость его распространения, что будет опасно для тех, кто не планировал специально заражаться ветрянкой. От последующего случайного контакта с «участниками вечеринки» могут заболеть беременные женщины, например, или те, у кого ослаблены защитные силы организма.

Вместо «ветряночных вечеринок» врачи предлагают вакцинироваться, чтобы не быть уязвимым перед этим острым высококонтагиозным вирусным заболеванием.

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