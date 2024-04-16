Много есть и не толстеть — это патология

Радоваться хорошему метаболизму могут лишь единицы

Много едите и не набираете вес? Возможно, у вас очень активный метаболизм и такова ваша врожденная особенность — расходовать энергию в большом объеме на физиологические процессы, протекающие в течение суток. Речь о химических реакциях, движении, работе органов и прочем.

«Однако обладателей ускоренного метаболизма без каких-либо отклонений со стороны здоровья обычно очень мало. По этой причине сочетание худощавости и обильного рациона порой сигнализирует о патологии», — говорят диетологи.

Ускоренные обменные процессы могут быть у больных тиреотоксикозом, когда щитовидная железа отличается повышенной функцией либо на органе имеется узел или несколько узлов.

Также волчий аппетит и худоба способны навести врача на мысли о живущих в пациенте паразитах. Здесь еще будут жалобы на плохой внешний вид, утомляемость, ухудшение самочувствия без явной на то причины — так проявляется интоксикация на паразитарные вещества.

Другая проблема может скрываться в нарушении процессов, связанных с перевариванием и усвоением еды в желудочно-кишечном тракте, что случается у пациентов с пищевой непереносимостью, целиакией, бактериальным дисбалансом кишечника, инфекциями, онкологией.

Если хороший аппетит и субтильность не относятся к вашим постоянным особенностям с юных лет, нужно показаться врачу и узнать, чем вызвана такая ситуация.