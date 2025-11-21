Минздрав одобрил применение двух вакцин от онкологии

Ученым еще предстоит оценить их действие

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании коллегии по вопросам лекарственного обеспечения сообщил о разрешении использовать вакцину для терапии меланомы и пептидную вакцину для лечения злокачественных новообразований.

«Руководитель ведомства подчеркнул, что это только начало применения инновационного подхода к лечению и ученым только предстоит оценить его эффективность и безопасность. Поэтому о массовом применении вакцин пока речи не идет», — сообщает Башинформ.рф.

Напомним, мРНК-вакцина для терапии меланомы разработана совместными усилиями ученых Центра имени Гамалеи и Центра онкологии имени Блохина. Ее производством занимался Центр радиологии Минздрава РФ. Препарат предназначается для проведения терапии взрослым пациентам с неоперабельными или метастатическими меланомами кожи в сочетании с препаратами-ингибиторами контрольных точек иммунного ответа.

Пептидная вакцина для лечения злокачественных новообразований создана в Центре физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина (ФМБА) для больных, которым диагностирован метастатический колоректальный рак.

Онковакцину на основе мРНК-технологии ученые считают весьма перспективной разработкой. Ее суть заключена в заборе опухолевого материала у пациента, анализе его особенностей и создании «паспорта опухоли», используемого в дальнейшем для персонализированной вакцины. Задача препарата — «обучить» иммунитет человека с точностью вести распознавание и уничтожение опухолевых клеток.

