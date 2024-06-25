Минздрав начнет бороться с йододефицитом при помощи хлеба

С 2025 года в него станут добавлять специальную соль

В Минздраве Российской Федерации разработали законопроект, предполагающий обязательное применение йодированной соли с 1 марта 2025 года при изготовлении хлебобулочных изделий для образовательных, социальных и других организаций.

Так специалисты хотят справиться с актуальной для России проблемой йододефицита, на фоне которого случаются различные эндокринологические заболевания. Отмечается, что среднее суточное потребление человеком йода составляет 40—80 мкг, что в три раза меньше нижних значений нормы.

Сейчас документ направили на согласование в другие ведомства.