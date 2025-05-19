Минутный тест выявит угрозу деменции

Проверка может стать поводом задуматься о своем здоровье

О ранних сигналах вероятной деменции можно узнать благодаря простому тестированию. Для этого нужно засечь 60 секунд и зафиксировать на бумаге все, что может принадлежать к той или иной категории.

Например, можно проверить себя на фруктах, животных или телевизионных шоу, если вы таковые смотрите. В течение минуты напишите все названия, допустим, фруктов, которые вы вспомните.

Оценивая результат, вы узнаете, есть ли у вас риски столкнуться с когнитивными нарушениями в будущем: в списке менее 15 пунктов — вам могут угрожать когнитивные проблемы, если на листе 15—20 перечислений — это говорит о норме, свыше 21 наименования считается отличным показателем.

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