Минусы менопаузы и как с ними справиться

Некоторые женщины обращаются к гормональной заместительной терапии

Менопауза — это естественный физиологический процесс, связанный с окончанием репродуктивного периода у женщин. Обычно она наступает в возрасте 45—55 лет. Менопауза характеризуется снижением функции яичников, что приводит к уменьшению выработки эстрогенов и прогестерона.

Менопауза не является внезапным событием, она делится на несколько стадий:

• пременопауза — период, предшествующий менопаузе, когда женщины могут испытывать нерегулярные менструации и симптомы, связанные с изменением уровня гормонов;

• менопауза — когда менструаций нет 12 месяцев подряд;

• постменопауза — период после менопаузы, когда уровень гормонов остается низким.

Женщина может заподозрить приближение менопаузы, если начинает замечать изменения в менструальном цикле, такие как нерегулярность, увеличение количества или уменьшение обильности выделений, а также другие симптомы.

«Менопауза может сопровождаться различными симптомами, включая приливы и потливость, нарушения сна, изменения настроения (депрессия, тревожность), сухость влагалища и дискомфорт во время полового акта, увеличение веса, усталость, проблемы с концентрацией», — говорят гинекологи.

Снижение уровня эстрогенов также способно оказывать негативное воздействие на здоровье женщины, включая повышение риска остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических состояний.





Существует ряд методов улучшения качества жизни во время менопаузы:

• здоровые привычки. Упражнения, сбалансированное питание, отказ от курения и ограничение алкоголя могут значительно облегчить общее состояние;

• психологическая поддержка. Консультации с психологом или занятия в группах направлены на то, чтобы справиться с эмоциональными изменениями;

• народные средства. Некоторые женщины находят облегчение с помощью фитотерапии, однако перед началом использования любых средств необходимо проконсультироваться с врачом;

• гормональная заместительная терапия (ГЗТ). С ее помощью получится управлять симптомами менопаузы. ГЗТ подразумевает использование гормонов — эстрогена и прогестерона для восполнения их недостатка в организме и снижения неприятных проявлений менопаузы и рисков осложнений.

Однако ГЗТ может иметь побочные эффекты и противопоказания, и решение о ее применении должно приниматься совместно с гинекологом, который учтет индивидуальные факторы, такие как возраст, общее состояние здоровья и наличие сопутствующих заболеваний.

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