Миндаль питает мозг и контролирует аппетит

Что еще полезного в этом орехе

Миндаль — вкусный и питательный орех. Его употребление ценно для здоровья благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов. Однако потребление ореха должно быть умеренным, ведь калорий в нем тоже немало.

Миндаль является великолепным источником белка, клетчатки, витаминов Е и группы B, а также минералов, таких как магний, кальций и железо. Эти элементы играют важную роль в поддержании общего здоровья организма. Кальций, например, ценен для состояния костей и зубов, что особенно актуально для людей, предрасположенных к остеопорозу.

«Регулярное употребление миндаля может способствовать снижению уровня липопротеинов низкой плотности — это плохой холестерин — и повышению уровня хорошего холестерина, что помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых патологий и улучшить здоровье миокарда», — говорят диетологи.





Миндаль богат антиоксидантами, такими как витамин Е, которые защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, что профилактирует хронические заболевания и замедляет процессы старения.

Миндаль может способствовать контролю аппетита за счет обилия в нем клетчатки и белка. Употребление небольшого количества миндаля позволяет удовлетворить голод и снизить общее количество потребляемых калорий.

«Миндаль положительно влияет на когнитивные функции и память. Жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамины группы B и E, фолиевая кислота в орехе стимулируют кровообращение и снабжение мозга питательными веществами», — отмечают врачи.

Витамин Е, содержащийся в миндале, также необходим для здоровья кожи, ее защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей и увлажнения. Потому масло миндаля широко используется в косметических продуктах.