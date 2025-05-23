Метаболизм замедляется от этих ошибок

Проверьте себя по четырем пунктам

Если вы озадачены вопросом похудения, вам следует знать, какие привычки могут вредить вашему обмену веществ, замедляя его и препятствуя стройности.

С чего начинается ваше утро? Если с кофе на пустой желудок, то вы тем самым провоцируете раздражение слизистой оболочки органа, добавляете себе тревожности и не можете съесть тот завтрак, который является сбалансированным и важным для начала дня и запуска обменных процессов.

«Испытываете стресс и нормально есть из-за этого не получается? Или вы нарочно лишаете себя пищи, чтобы похудеть быстрее? Так организм не работает. Недоедание воспринимается им в качестве угрозы, на что начинается замедление обмена веществ, ведь организм хочет жить и бережет энергию. Замедленный метаболизм — это гормональный дисбаланс, проблемы с щитовидной железой и накопление жира», — предупреждают диетологи.

Плохо влияет на обмен веществ и ситуация, когда человек весь день не ест, а вечером «закидывается» углеводами. Избыток калорий провоцирует отеки, лишний вес и последующее переедание.

Отрицательно на метаболизме скажется и неразумный подход к тренировкам. Если вы истязаете себя кардионагрузками и при этом получаете меньше 1300 калорий в сутки, энергия начнет расходоваться в режиме «эконом». Тогда килограммы уйдут не за счет сокращения жировой прослойки, а за счет уничтожения мышечной массы, что также притормозит метаболизм.