Мешки под глазами часто являются следствием болезни

Определить их провоцирующий фактор должен врач

Когда беспокоят мешки под глазами, не нужно думать, что дефект вызван обилием жидкости в рационе. У здорового организма и при отсутствии вредных привычек таких проблем обычно не наблюдается. Основными причинами мешков под глазами являются нарушения функционирования мочевыделительной системы либо аутоиммунные патологии или опухоли. При этих недугах у человека также имеется отечность конечностей.

«Появление мешков под глазами бывает связано с кардиопатологией — сердечной недостаточностью, нарушением ритма сердца и прочими отклонениями. Если миокард не может справиться с кровотоком, межклеточное пространство накапливает жидкость и развивается отечность, обычно она затрагивает верхнюю часть тела», — говорят врачи.

Распространены мешки под глазами и при гормональном дисбалансе, что типично для сбоев в работе щитовидной железы, возрастных изменений в выработке половых гормонов, дисфункции надпочечников.

При отсутствии нарушений в организме мешки под глазами могут быть результатом грыжи, когда в нижних веках специфически распределился жир. Этот случай решается посредством пластической хирургии.