Меланома может появиться на участке кожи без родинки

Удаление родинок не является гарантией защиты от рака

Как правило, при разговорах о меланоме всегда упоминаются родинки, а точнее, их трансформации, когда образование меняет форму, цвет, размер, начинает кровоточить, потому сомнительные родинки рекомендуется удалять. Однако рак кожи может развиться не только из родинки.

«Избавление от родинок не дает гарантий, что меланомы не будет, но вероятность ее развития существенно снижает. И все же появление меланомы возможно и на участке кожи без каких-то образований, поэтому кожные покровы следует регулярно внимательно осматривать и показывать врачу какие-то изменения», — информируют дерматологи.

Врачи отмечают, что плоским образованиям на коже свойственно чаще перерождаться в злокачественные, нежели узловым.