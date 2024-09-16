Медикам запретят использовать ряд фраз в общении с пациентами

В Минздраве напомнили об этичности

Российских врачей обяжут соблюдать этические нормы. Для этого Минздравом выпущено обновление методических рекомендаций для медработников.

Нежелательными обращениями в адрес пациента станут слова «женщина», «девушка», «молодой человек», «мужчина» — вместо них лучше называть человека по имени либо разговаривать с использованием местоимения «вы». Словосочетание «ваша проблема» теперь тоже нежелательно, его предлагают заменить так: «наш вопрос» или «наша с вами ситуация».

Применение фраз «Когда рожать собираешься?», «Потом будет поздно», «Родишь — и все пройдет» теперь относится к репродуктивному давлению. Термин «старородящая» также канет в Лету, его заменят на «возрастную первородящую».