Мед в горячем чае превращается в яд

При каких условиях продукт становится канцерогеном

Любителям меда следует знать о правилах потребления продукта, иначе вместо получения пользы и наслаждения вкусом меда можно нанести удар по организму канцерогенным воздействием.

«Мед не терпит нагревания. При повышении температур утрачиваются полезные свойства продукта и образуется ядовитый компонент диоксометил», — объясняет технолог продукции общественного питания Василий Викторенков.

Получается, что горячий чай или выпечка с медом — не очень хорошая затея. Мед можно разводить только в той воде, температура которой не превышает 40°C.

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