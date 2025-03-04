Март испытает метеочувствительных на прочность

Месяц будет богатым на магнитные бури

По прогнозам ученых, с 4 на 5 марта геомагнитная обстановка станет более возмущенной, а к 7-му обострится еще сильнее. Затем напряжение магнитосферы случится с 10 по 12 марта. И вообще весь месяц солнечная активность не даст покоя метеочувствительным людям.

«Метеозависимые люди должны внимательнее относиться к своему здоровью в дни магнитных бурь. В такие периоды нежелательны дальние поездки, не стоит заниматься сложными делами и тяжелым физическим трудом. Важно правильно питаться, пить больше воды и хорошо спать, избегать стрессов и алкогольных напитков», — говорят терапевты.

Медики отмечают, что людям с хорошим тонусом сердца и сосудов удается легче переносить геомагнитные волнения, а физически активные люди, практикующие закаливание, реже жалуются на метеочувствительность. Если вы ведете малоподвижный образ жизни, следует пересмотреть свои привычки и начать с ежедневных прогулок на свежем воздухе продолжительностью не менее часа.