Манная каша в рационе взрослых может стать причиной ожирения

Ее нельзя готовить на регулярной основе

Если завтрак человека является высококалорийным и при этом витамины и минералы в нем содержатся в недостаточном количестве — это не идет на пользу здоровью. Как раз примером такого завтрака считается манная каша, и те люди, которые ее любят, должны пореже готовить блюдо.

«Завтрак с манной кашей полезен лишь детям, у которых ослаблено здоровье и отмечается дефицит массы тела. Если же взрослые будут часто употреблять такую кашу, у них быстро может появиться лишний вес», — информируют диетологи.

В манной крупе почти не содержится клетчатка, а вот гликемический индекс весьма высок. Это провоцирует резкий скачок глюкозы в крови, а впоследствии также поднимает инсулин. При активном инсулинопроизводстве запускаются механизмы жироотложения.