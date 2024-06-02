Макароны являются самым популярным блюдом во всем мире

Выбирая еду, о здоровье задумываются меньше 50% людей

День здорового питания и отказа от излишеств в еде проходит ежегодно 2 июня, как напоминание о важности сбалансированного и качественного рациона. От того, как мы питаемся, напрямую зависит наше здоровье, а также масса тела. Да-да, если вы еще только собираетесь «худеть к лету», начните с коррекции питания, а после подумайте о физических нагрузках.

«Избыточный вес имеется у 60% российских женщин и 50% мужчин старше 30 лет. От ожирения развиваются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и прочие неприятности со здоровьем», — говорят данные статистики.

Предшествуют лишнему весу невнимание к составу рациона, переедание и несбалансированное меню. Меж тем в мире на первом месте среди популярных продуктов находятся макароны, вторая и третья позиции достались мясу и рису.

«Лишь 44% населения земного шара, выбирая продукты, думают о здоровье», — отмечают медики.





Как перестроиться на режим здорового питания:

• начните с малых изменений, например, выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы, а вместо кетчупа к ним, приготовьте соус самостоятельно;

• не есть, что попало поможет план питания на неделю. Распишите меню и не хватайтесь за все, до чего можете дотянуться. Да, сделайте акцент на овощах;

• хорошей привычкой станет ознакомление с незнакомыми ранее продуктами. Возьмите за правило, хотя бы раз в неделю вводить в рацион то, чего вы ранее не употребляли. Готовьте новые блюда с выбранным продуктом;

• старайтесь найти единомышленников, в их компании будет проще наладить здоровую жизнь;

• откажитесь от телефона и телевизора во время трапезы, с отвлекающим фактором мозг просто не успевает контролировать что и сколько он ест, пропуская сигнал о насыщении;

• сервируйте стол, чтобы радовать глаз — красивая посуда, скатерть и прочие атрибуты уюта позволят получить больше удовольствия от трапезы с меньшим количеством потребляемого, в отличие от быстрого перекуса из пластикового контейнера или бумажного пакета.