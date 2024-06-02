День здорового питания и отказа от излишеств в еде проходит ежегодно 2 июня, как напоминание о важности сбалансированного и качественного рациона. От того, как мы питаемся, напрямую зависит наше здоровье, а также масса тела. Да-да, если вы еще только собираетесь «худеть к лету», начните с коррекции питания, а после подумайте о физических нагрузках.
«Избыточный вес имеется у 60% российских женщин и 50% мужчин старше 30 лет. От ожирения развиваются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и прочие неприятности со здоровьем», — говорят данные статистики.
Предшествуют лишнему весу невнимание к составу рациона, переедание и несбалансированное меню. Меж тем в мире на первом месте среди популярных продуктов находятся макароны, вторая и третья позиции достались мясу и рису.
«Лишь 44% населения земного шара, выбирая продукты, думают о здоровье», — отмечают медики.
Как перестроиться на режим здорового питания:
• начните с малых изменений, например, выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы, а вместо кетчупа к ним, приготовьте соус самостоятельно;
• не есть, что попало поможет план питания на неделю. Распишите меню и не хватайтесь за все, до чего можете дотянуться. Да, сделайте акцент на овощах;
• хорошей привычкой станет ознакомление с незнакомыми ранее продуктами. Возьмите за правило, хотя бы раз в неделю вводить в рацион то, чего вы ранее не употребляли. Готовьте новые блюда с выбранным продуктом;
• старайтесь найти единомышленников, в их компании будет проще наладить здоровую жизнь;
• откажитесь от телефона и телевизора во время трапезы, с отвлекающим фактором мозг просто не успевает контролировать что и сколько он ест, пропуская сигнал о насыщении;
• сервируйте стол, чтобы радовать глаз — красивая посуда, скатерть и прочие атрибуты уюта позволят получить больше удовольствия от трапезы с меньшим количеством потребляемого, в отличие от быстрого перекуса из пластикового контейнера или бумажного пакета.