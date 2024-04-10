Любовь делает человека сумасшедшим

Прекрасное чувство ученые сравнили с психическим заболеванием

Если рассматривать любовь с биохимической точки зрения, становится понятно, что она напоминает психическое заболевание, а именно схожа с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).

«Романтические отношения вызывают производство аналогичных химических соединений, что и при ОКР, то есть от любви человек делается несколько сумасшедшим. Разница лишь в том, что при ОКР не происходит выработки огромного количества окситоцина (этот гормон отвечает за привязанность)», — говорят ученые.

Также представители науки отметили, что выработка окситоцина в большом количестве случается, если отношения уже довольно продолжительны и партнеры связаны психологически и социально. Ранняя же стадия романтических отношений своим химическим профилем практически на 100 процентов схожа с ОКР.

Обсессивно-компульсивное расстройство также называется неврозом навязчивых состояний. При этом психическом отклонении человек одержим повторяющимися нежелательными мыслями, идеями или ощущениями, которые вынуждают его чувствовать, что ему нужно совершать какие-то действия с некоторой цикличностью.