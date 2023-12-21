Любимое занятие способствует здоровому старению

Хобби оказывает неоценимую пользу нашему мозгу

Защитить мозг и стареть без рисков для когнитивных функций человек может при помощи любимого занятия, ведь хобби способствует формированию новых нейронных связей и неопластичности нашего главного органа.

«К наиболее полезным увлечениям можно отнести игру на музыкальном инструменте, рисование, освоение иностранного языка, вязание», — говорят неврологи.

Среди важных профилактических мер, сохраняющих мозговую деятельность, называется также качественный сон, физическая активность и вовлеченность в социальную жизнь.

«Когда мы спим, в мозге происходит устранение токсичных белков, скопление которых повышает риски формирования болезни Альцгеймера. Сон очень важен для восстановления организма, спать нужно не менее семи часов в сутки», — отмечают врачи.

Кроме этого, следует заниматься решением проблем со здоровьем. Так, если возникают нарушения слуха, что типично в пожилом возрасте, нужно носить слуховой аппарат, если иных вариантов нет. В противном случае тугоухость не только осложнит взаимодействие с социумом, но и скажется на ухудшении когнитивных способностей.

«Следить стоит и за уровнем глюкозы, холестерина, показателями давления, иными факторами здоровья. Если замечаете, что часто испытываете упадок сил, плохое настроение, вероятно, наступила депрессия, которая также требует своевременного вмешательства специалистов», — информируют медики.

Не менее важно обезопасить себя от возможных травм и падений: носить удобную обувь, избегать скользких поверхностей. Можно сделать перестановку в доме, если нынешняя не является столь комфортной. Конечно, разумно отказаться и от вредных привычек.