Любая положительная эмоция повышает уровень счастья человека

Важно видеть плюсы в каждом новом дне

Психологи из Сан-Франциско определили, что даже небольшими ежедневными действиями, вызывающими в человеке позитивные эмоции, можно существенно увеличить уровень счастья и дать отпор стрессу.

Для улучшения эмоционального состояния, качества сна и общего самочувствия достаточно 5-10 минут ежедневных упражнений по генерации позитива.

Участникам эксперимента было предложено выполнение простых задач — они слушали смех, любовались природой, совершали добрые поступки или составляли списки благодарностей. Всего к исследованию психологи привлекли 18 000 человек. Спустя семь дней такой практики большинство заговорили о заметных улучшениях, а специалисты обратили внимание, что результат сопоставим с прохождением длительной программы по управлению стрессом. Эксперты заключили, что даже коротким моментам радости удается прервать цикл негативного мышления и настроиться на позитивные думы.

Читайте также: Кинетический песок избавляет от тревожности взрослых и детей.

Смотрите еще: Признаки гармоничных отношений в паре.