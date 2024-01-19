Нутрициологи рекомендуют включать семя льна в женский рацион. Благодаря фитоэстрогенам, входящим в продукт, удается улучшать женский гормональный фон и предупреждать появление онкопатологии молочных желез.
«Фитоэстрогены схожи с женскими эстрогенами. Особую пользу от семян льна получают женщины, вступившие в период постменопаузы», — отмечают специалисты.
Однако семена подходят и женщинам в фертильном возрасте, за счет омега‑3 жирных кислот в их составе они способствуют репродуктивной функции, также контролируют гормональную картину и укрепляют кровеносные сосуды.