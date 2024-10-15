Льняное масло может предотвратить инфаркт и инсульт

Как продукт помогает в профилактике сосудистых катастроф

Употребление льняного масла в количестве одной чайной ложки в день может обеспечить профилактику сердечно-сосудистой катастрофы — такой как инфаркт или инсульт.

«Льняное масло богато омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и снижают вязкость крови», — информируют кардиологи.

Предотвращение тромбообразования как раз и позволяет защититься от угрожающих жизни состояний.

Отметим, перед использованием масла следует проконсультироваться со своим врачом, потому что у продукта есть противопоказания.