Некоторым метаморфозам, за которыми могут наблюдать современные патологоанатомы, еще не нашлось научного объяснения. Одна из таких загадок — в симметричном выравнивании лица человека незадолго до смерти.
Лица людей склонны к асимметрии, потому левая и правая части отличаются у каждого человека. Разница может быть в длине носогубных складок, размере глаз и другом. Однако доктором медицинских и философских наук Евгением Черносвитовым, стоящим продолжительное время во главе психиатрической службы в Центральном госпитале МВД РФ, было обнаружено, что за некоторое время перед смертью, то есть еще при жизни, лицу человека свойственно становиться симметричным.
То, что лица у мертвых людей являются ровными, подтверждают патологоанатомы, а изменения в сторону симметрии, появляющиеся еще при жизни, описанные профессором Черносвитовым, пока не удалось объяснить науке.