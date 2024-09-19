Лицо человека становится симметричным перед смертью

Наука еще не нашла ответа на это явление

Некоторым метаморфозам, за которыми могут наблюдать современные патологоанатомы, еще не нашлось научного объяснения. Одна из таких загадок — в симметричном выравнивании лица человека незадолго до смерти.

Лица людей склонны к асимметрии, потому левая и правая части отличаются у каждого человека. Разница может быть в длине носогубных складок, размере глаз и другом. Однако доктором медицинских и философских наук Евгением Черносвитовым, стоящим продолжительное время во главе психиатрической службы в Центральном госпитале МВД РФ, было обнаружено, что за некоторое время перед смертью, то есть еще при жизни, лицу человека свойственно становиться симметричным.

То, что лица у мертвых людей являются ровными, подтверждают патологоанатомы, а изменения в сторону симметрии, появляющиеся еще при жизни, описанные профессором Черносвитовым, пока не удалось объяснить науке.