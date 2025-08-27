Лишний вес мужчины вредит его способности к зачатию

На что еще обратить внимание будущим отцам

Тщательно готовиться к беременности важно не только женщинам, но и мужчинам, ведь от них также немало зависит здоровье ребенка и то, насколько успешным будет само зачатие.

Подготовка к зачатию должна занимать не менее трех месяцев. Будущим отцам следует отказаться от вредных привычек, чтобы токсичными веществами не наносился ущерб их половым клеткам. Необходимо позаботиться о своем распорядке дня: хорошо спать, дышать свежим воздухом и приобщиться к физической активности.

«Важно полноценно питаться, сведя к минимуму наличие в рационе неполезных продуктов, а всем, кто имеет избыточную массу тела, привести себя в форму. На фоне лишнего веса и малоподвижности происходит развитие эндокринных изменений, негативно влияющих на формирование сперматозоидов», — говорят репродуктологи.

Если мужчина употребляет спортивное питание, требуется внимательно изучить его состав, чтобы убедиться в отсутствии гормональных веществ, подавляющих функционирование половых желез.

Прием витамина В9 (фолиевой кислоты), коэнзима Q10, селена, витамина Е, цинка, L-карнитина, напротив, благотворно отразится на качестве спермы, но всякую добавку стоит согласовать с врачом.

Читайте также: Спровоцировать женское бесплодие может эндометриоз.