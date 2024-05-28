Лейкоцитоз является признаком этих болезней

Причину плохого показателя нужно обязательно выяснить

При повышенном количестве лейкоцитов в анализе крови пациенту обычно диагностируется респираторное заболевание или бактериальная инфекция, но бывает, что причина лейкоцитоза в другой патологии здоровья.

«Лейкоцитоз также случается, если человек получает стероидные гормоны и адреналин; при беспокоящих болевых ощущениях; от принятия холодных или горячих ванн; когда повышена физическая нагрузка или возросло эмоциональное напряжение; провокаторами способны стать менструация или роды», — объясняют врачи.

Еще лейкоцитоз определяется, если у человека:

• интоксикация;

• ревматическая атака;

• онкология;

• травма или ожог;

• острое кровотечение;

• инфаркт внутренних органов.