При повышенном количестве лейкоцитов в анализе крови пациенту обычно диагностируется респираторное заболевание или бактериальная инфекция, но бывает, что причина лейкоцитоза в другой патологии здоровья.
«Лейкоцитоз также случается, если человек получает стероидные гормоны и адреналин; при беспокоящих болевых ощущениях; от принятия холодных или горячих ванн; когда повышена физическая нагрузка или возросло эмоциональное напряжение; провокаторами способны стать менструация или роды», — объясняют врачи.
Еще лейкоцитоз определяется, если у человека:
• интоксикация;
• ревматическая атака;
• онкология;
• травма или ожог;
• острое кровотечение;
• инфаркт внутренних органов.