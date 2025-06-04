Летом возрастает количество половых инфекций

Теплый сезон делает людей более свободными

Лето — излюбленная пора для отпуска, который дарит нам яркие впечатления, новые встречи, а кому-то и романтические приключения. Чтобы отдых остался приятным воспоминанием, а не стал причиной похода к венерологу, важно, несмотря на летний зной, сохранять разум холодным и заботиться о своей безопасности.

«Активная социальная жизнь и более свободные отношения летом повышают риски столкнуться с заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП). Чтобы обезопасить себя, нужно использовать презервативы при каждом половом контакте. Это не только защита от незапланированной беременности, но и надежный барьер против инфекций», — говорят специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Не забывайте также о плановых медицинских осмотрах и тестировании на ЗППП. Раннее выявление патологии позволит успешно излечиться, сократив вероятность осложнений. При малейших подозрениях на заболевание не стесняйтесь обратиться к врачу как можно скорее.