Летом подушки могут быть грязнее унитаза

Стирать постельное белье нужно каждые семь дней

Ученые определили, что наволочки подушек в жаркие летние дни могут содержать на себе большее количество патогенов, чем ободки унитазов. Причиной тому обильное потоотделение человека.

«За семь дней наволочка способна накопить на 17 000 бактерий больше, чем унитазный ободок, потому что жара приводит к повышенному потоотделению человека, и тогда теплая и влажная постель делается средой размножения патогенов», — сообщается об исследовании.

Чтобы не спать в царстве микробов, замена постельного белья (не только наволочек) должна осуществляться не реже раза в неделю. Если вы очень потеете, то целесообразно перестилать постель даже чаще.