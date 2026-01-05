Лепка снеговика может заменить тренировку в зале

Врачи советуют не забывать об активности во время праздников

Медики рекомендуют не засиживаться дома в период новогодних каникул. Вместо долгого лежания перед телевизором лучше помочь своему организму сжечь праздничные калории при помощи зимних забав. Альтернативу привычным упражнениям в спортзале может составить лепка снеговика.

Лепка снеговика — это не просто игра для детей и развлечение для взрослых. Это физическая нагрузка средней степени интенсивности, включающая в работу крупные группы мышц. Вдобавок холодная погода способствует более активному сжиганию калорий за счет терморегуляции. За час такого досуга можно потратить до 300 калорий.

Читайте также: Шапка-балаклава может быстрее спровоцировать простуду.

Смотрите еще: Неправильное согревание после мороза приводит к некрозу.