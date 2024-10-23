Лечить рак молочной железы смогут российским лекарством

Первая фаза испытаний противоопухолевого препарата прошла успешно

Препарат, разработанный Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром «Вектор» Роспотребнадзора в партнерстве с ООО «Онкостар» показал эффективность в способности подавлять рост злокачественного новообразования в молочной железе.

Исследование проводилось с участием пациенток, которым диагностирована терминальная стадия заболевания. Введение препарата позволило уменьшить размеры опухоли и стабилизировать процесс у порядка 55% женщин.

Далее состоится вторая фаза испытаний. Отмечается, что препарат может бороться и с другими видами онкологии.

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