Квашеная капуста снижает холестерин и вес

Диетологи считают ее суперфудом

Квашеная капуста — это не просто популярный в кулинарии ингредиент, но и кладезь ценных веществ. Продукт изготавливается путем ферментации белокочанной капусты, что способствует образованию пробиотиков — живых микроорганизмов, полезных для нашего здоровья. Диетологи заслуженно причисляют квашеную капусту к суперфуду и советуют регулярно включать ее в меню.

«Пробиотики, содержащиеся в квашеной капусте, способствуют улучшению работы кишечника, помогают в усвоении пищевых комочков и предотвращают проблемы с пищеварением», — говорят диетологи.

Квашеная капуста также богата витамином C и антиоксидантами, укрепляющими иммунную систему и защищающими организм от инфекций.

Регулярное употребление квашеной капусты позволяет снижать уровень плохого холестерина в крови, что положительно сказывается на состоянии сердца и сосудов.

В квашеной капусте содержатся витамины K, A, группы B, бета- и альфа-каротин, минералы в виде кальция, фосфора, магния, железа, натрия, калия и других компонентов, необходимых для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.

Квашеная капуста — низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой, потому она дает возможность контролировать аппетит и снижать массу тела.

Рекомендуется есть квашеную капусту в умеренных количествах — около 100—150 граммов в сутки. Это количество обеспечивает организм нужными пробиотиками и витаминами, не перегружая при этом пищеварительную систему. Оптимально вводить квашеную капусту в рацион несколько раз в неделю.