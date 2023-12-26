Куриное мясо перед приготовлением нельзя мыть

Иначе это опасно вероятностью отравления

Некоторые хозяйки имеют привычку мыть тушку курицы, ее части или филе перед приготовлением. Однако такое действие не несет в себе никакой пользы, а, наоборот, повышает риски проникновения в организм сальмонеллы.

«Мытье мяса приводит к тому, что с брызгами воды по кухонным поверхностям распространяются бактерии сальмонеллы, микроорганизмы также могут оказаться на посуде и кухонных полотенцах, и все это несет более высокие риски заражения человека», — информируют пищевые технологи.

Сальмонеллез приносит с собой диарею, лихорадку, болезненные ощущения в области живота. Симптоматика может сохраняться до недели, а иногда случается летальный исход.

Мытье купленных куриц не требуется, уничтожение патогенов (при их наличии) произойдет, когда вы начнете термическую обработку. Если же вам важно помыть продукты, ваши действия должны быть аккуратными, без лишних водяных брызг. После следует промыть на кухне те места и инвентарь, где находилось мясо.