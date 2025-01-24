Курение зимой повышает риск инфаркта

Как еще усугубляется вред от пагубной привычки в холода

Курение является вредной привычкой, разрушающей здоровье вне зависимости от времени года. Однако в зимние месяцы сосуды курильщиков испытывают еще большую нагрузку, что сопряжено с опасностью развития катастроф.

«Холодный воздух вызывает сужение кровеносных сосудов, а это приводит к ухудшению кровообращения. Курение в таких условиях дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему и увеличивает риск инфарктов и инсультов», — говорит специалист отделения профилактики Городской больницы № 2 Магнитогорска Светлана Хлесткина.

При зависимости с повышенными вызовами сталкивается также иммунная система человека. Курение ослабляет защитные силы организма, что затрудняет борьбу с вирусами и увеличивает вероятность заболевания в сезон эпидемий.

Зимой воздух в квартирах делается сухим из-за работающего отопления и в сочетании с курением и недостаточной вентиляцией помещения ухудшает состояние органов дыхания, провоцируя бронхиты или пневмонии.

Кожные покровы и слизистые оболочки в зимнее время тоже более восприимчивы к раздражителям, потому от токсичных веществ в сигаретном дыме появляются дополнительные проблемы, провоцирующие аллергические реакции и воспаления.