Курение может спровоцировать расслоение аорты

Эта патология смертельно опасна

Расслоение аорты представляет собой повреждение самого внутреннего слоя аорты — это главная и наиболее крупная артерия организма. Результатом такого дефекта становится затекание крови между слоями стенки аорты, что провоцирует расхождение этих слоев.

«Отсутствие незамедлительного лечения чревато летальным исходом от разрыва аорты или ишемии миокарда — недостатка притока крови к сердечной мышце», — объясняют сосудистые хирурги.

Этой патологии более подвержены мужчины. Возраст также накладывает отпечаток — чаще расслоение аорты происходит после 60 лет, хотя около одной десятой части всех случаев выпадает на возраст до 40. К основным факторам риска развития недуга относят курение и артериальную гипертензию.

К некоторым симптомам расслоения аорты можно отнести: сильную интенсивную боль, возникающую внезапно в области спины и/или груди, осиплость голоса, одышку, обморок, синюшность ног, потливость, мышечную слабость, повышение давления.

