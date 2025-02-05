Купание в море с разлитым мазутом ведет к онкологии

Сколько лет придется пережидать последствия катастрофы

Разлив мазута в Черном море стал настоящей экологической катастрофой, последствия которой будут давать о себе знать еще долго. По некоторым данным, может понадобиться до 10—15 лет, пока море станет безопасным. Так что в ближайшее время следует планировать отпуск, учитывая этот фактор.

«Анализ собранного грунта с пляжей Анапы и Крыма показал превышение предельно допустимой концентрации токсичного бензапирена в 22,5 раза. Это вещество канцерогенно, и его попадание в организм связано с развитием онкологии. По степени влияния на организм его относят к I (высшему) классу опасности», — сообщается об исследовании ученых РАН.

Помимо рака, купание в водах, где были разлиты нефтепродукты, ведет к зуду кожи, аллергическим реакциям, экземам, дерматитам, отравлениям — не только тошноте, рвоте, головной боли и диспепсии, но и нарушениям функции печени и почек. Вдыхание паров мазута чревато раздражением дыхательных путей, кашлем и ухудшением общего состояния здоровья, особенно у людей с астмой или другими заболеваниями легких. Непригодными для пищи также становятся рыба и морепродукты из такой воды.

Сейчас ситуация в Черном море стоит на контроле специалистов Роспотребнадзора РФ. Эксперты запланировали сбор научного консорциума с целью проведения оценки рисков для здоровья населения после аварийного разлива нефтепродуктов в Черном море.