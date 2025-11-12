Кто входит в группу риска по развитию пневмонии

Врачи наблюдают рост заболевания

Пневмония — это острое инфекционное воспалительное заболевание легочной ткани. Болезнь может развиться у любого человека, однако существуют группы населения, подверженные повышенному риску заражения пневмонией.

Основные группы риска:

• дети младшего возраста. Дети до пяти лет находятся в группе повышенного риска, особенно малыши первого года жизни. Их иммунная система еще недостаточно сформирована, поэтому организм плохо справляется с вирусами и бактериями, провоцирующими развитие воспалительного процесса в легких;

• пожилые люди. Граждане старше 65 лет также подвержены высокому риску развития пневмонии. Иммунитет пожилых ослаблен, замедляется восстановление тканей, снижается эффективность дыхательных мышц, что способствует застою слизи и активизации патогенных микроорганизмов;

• пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания. Хронические бронхолегочные патологии, такие как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), муковисцидоз и другие, значительно повышают вероятность развития пневмонии даже при небольших инфекционных нагрузках;

• курящие люди. Курение негативно влияет на состояние слизистой оболочки дыхательных путей, подавляет защитные свойства реснитчатого эпителия, увеличивает вязкость секрета и нарушает дренажную функцию бронхов. Все это создает благоприятные условия для размножения бактерий и вирусов;

• ослабленные пациенты. Больные ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями и тяжелыми формами ожирения относятся к группе высокого риска ввиду угнетенного иммунитета и общей слабости организма;

• работники медицинских учреждений. Медперсонал ежедневно контактирует с больными людьми и подвергается воздействию большого количества патогенной микрофлоры, что повышает вероятность инфицирования и последующего развития пневмонии;

• пациенты, находящиеся на искусственной вентиляции легких. Больные, которым проводится длительная искусственная вентиляция легких, имеют высокий риск внутрибольничной инфекции, вызванной устойчивыми микроорганизмами, что часто осложняется тяжелыми формами пневмонии.





Сегодня врачи отмечают рост случаев внебольничной пневмонии — ею заболевает 629 человек из 100 тысяч. О таких данных сообщает главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.

«Для профилактики развития пневмонии рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, своевременно лечить сопутствующие заболевания, проходить вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции, избегать переохлаждения и стрессовых ситуаций», — говорят пульмонологи.

Своевременное обращение к врачу при первых признаках респираторных заболеваний позволит предотвратить развитие тяжелых форм пневмонии и избежать нежелательных осложнений.

Заподозрить пневмонию можно по кашлю, мокроте, слабости, головной боли, тошноте, рвоте, боли в боку, одышке. Обычно при болезни повышается температура тела до 39—40°C или снижается до показателей ниже нормальных, что бывает характерно для пациентов старшей возрастной группы.

