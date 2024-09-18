Козье молоко подходит для людей с чувствительным желудком

Оно также менее аллергенно

Молоко является важным продуктом в рационе, и среди различных его видов особое внимание уделяется козьему и коровьему молоку. Несмотря на то что оба типа молока обладают питательными свойствами, они отличаются по составу, вкусу и потенциальным преимуществам для здоровья.

«Козье молоко содержит жировые шарики меньшего размера, что облегчает его переваривание. Это может быть полезно для людей с чувствительным желудком. В козьем молоке также меньше альфа-казеина, который способен вызывать у некоторых аллергические реакции. Это делает его более подходящим вариантом для тех, у кого непереносимость коровьего молока», — объясняют гастроэнтерологи.

Козье молоко богато витамином A, кальцием, фосфором и другими важными питательными веществами, однако наличие витамина B12 в нем ниже по сравнению с коровьим молоком.





В сравнении с мягким коровьим молоком вкус козьего более яркий и специфический, что не всем нравится.

«Козье молоко содержит пробиотики и другие соединения, которые поддерживают здоровье кишечной микрофлоры и улучшают иммунный ответ. Регулярное потребление козьего молока может уменьшить такие проявления, как метеоризм и боли в животе, снизить выраженность воспалительного процесса в кишечнике, избавить от синдрома раздраженного кишечника», — сообщают врачи.

Среди полезных свойств козьего молока и его способность снижать уровень глюкозы в крови, поэтому молоко можно пить при сахарном диабете.