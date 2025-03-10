Ковыряние в носу опасно разрывом артерии

Эта вредная привычка может стоить жизни

Ковырять в носу не только неэстетично, но и опасно для здоровья. К сожалению, знают об этом не все, а вот сама привычка довольно распространена, причем не только среди детей, но и среди взрослых.

«Ковыряя в носу, человек рискует занести в организм инфекцию, а также повредить слизистые оболочки, что может грозить разрывом кровеносных сосудов и даже артерии, а это уже влечет за собой серьезное кровотечение», — предупреждают оториноларингологи.

История, когда ковыряние в носу чуть не стоило жизни, случилась с одним из китайцев из города Синьян. Однажды мужчина по обыкновению принялся за свой «ритуал», но в итоге оказался в больнице из-за разрыва артерии и необходимости проведения экстренной операции. Мужчину удалось спасти, а его супругу выложила в Сеть видео, в котором решила предостеречь любителей этой привычки.